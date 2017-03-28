Возле Белого дома задержали мужчину с подозрительным пакетом

Сотрудники Секретной службы США задержали возле Белого дома мужчину с подозрительным пакетом. Об этом сообщает Reuters.

По данным пресс-секретаря службы, решение о задержании было принято после того, как неизвестный направился в сторону одного из офицеров, охранявших вход, ведущий в резиденцию президента. Мужчина был помещен в следственный изолятор, на место вызвали бригаду саперов.

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После инцидента по периметру Белого дома было установлено оцепление, вход в Восточное крыло временно запрещен.

10 марта мужчина по имени Джонатан Трен проник на территорию Белого дома. Как объяснил нарушитель, он «сделал это просто так». Задержать его удалось лишь через 16 минут. Такая серьезная задержка послужила поводом для внутреннего расследования, а руководство Секретной службы пообещало принять меры для ликвидации пробелов в системе безопасности. Трену грозит до 10 лет тюрьмы.

16 марта стало известно, что сотрудники Секретной службы США, охранявшие восьмилетнего внука президента Дональда Трампа, сделали селфи со спящим ребенком. Мальчик проснулся в момент съемки. В отношении сотрудников начато расследование.