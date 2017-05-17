В Вашингтоне задержан пытавшийся проникнуть в Белый дом

Сотрудники Секретной службы США задержали человека, который вечером во вторник, 16 мая, пытался проникнуть в Белый дом. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ведомства.

«Секретная служба реагирует на (ситуацию — прим. «Ленты.ру») с человеком, перепрыгнувшим через велосипедную стойку около северного забора на Пенсильвания-авеню. Подозреваемый взят под стражу», — говорится в сообщении.

Неизвестный перепрыгнул через стойку для велосипедов возле северного забора Белого дома, где работает президент США Дональд Трамп. Агентство Reuters сообщило, что из-за нарушителя официальная резиденция главы государства была временно оцеплена.

10 марта мужчина по имени Джонатан Трен проник на территорию Белого дома. Как объяснил нарушитель, он «сделал это просто так». Задержать его удалось лишь через 16 минут. Такая серьезная задержка послужила поводом для внутреннего расследования, а руководство Секретной службы пообещало принять меры для ликвидации пробелов в системе безопасности.