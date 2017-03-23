Шнурки помешали женщине попасть в резиденцию Трампа

Женщина перелезла через ограду Белого дома и попыталась проникнуть на территорию резиденции главы Соединенных Штатов, однако в этом есть помешал один из элементов одежды. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает Associated Press.

По сведениям агентства, инцидент произошел поздним вечером 21 марта, однако известно про него стало лишь теперь. В Секретной службе рассказали, что сотрудники заметили неизвестную, перебравшуюся через забор. Однако она зацепилась за него шнурками ботинок и была задержана уже по ту сторону ограждения.

Выяснилось, что нарушительницу зовут Марси Валь, ей 38 лет, она предстала перед судом. 22 марта состоялись первые слушания по ее делу. Женщина свою вину отрицала. Суд решил оставить ее на свободе до следующего заседания, намеченного на апрель.

19 марта сообщалось, что накануне вечером американец Джозеф Янг выложил селфи, сделанное им в рабочем кабинете Дональда Трампа в загородной резиденции президента США Мар-а-Лаго на фоне портрета республиканца в молодости. Мужчина утверждал, что пробрался мимо агентов Секретной службы, однако пресс-секретарь охранного ведомства Кэтрин Милхонун заявила, что проникновения не было.

18 марта стало известно о том, что неделей ранее агенты Секретной службы США в течение четверти часа с лишним не могли поймать проникшего на территорию Белого дома человека. Когда тот наконец был задержан, выяснилось, что его зовут Джонатан Трен и в официальную резиденцию главы государства он пробрался без определенной цели. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.