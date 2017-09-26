Восьмилетнего ребенка забили молотком при попытке спасти сестру от изнасилования

В американском городе Сакраменто восьмилетний Данте Дэниелс погиб при попытке защитить семилетнюю сестру от изнасилования любовником его матери. Об этом сообщает The Independent.

23-летний Деандре Чейни-младший утром 1 сентября ворвался в дом 28-летней Элизабет Салоун и с ножом набросился на ее дочь Данаю. Он вонзил ей нож в левый глаз, а затем попытался изнасиловать. Данте выступил в защиту сестры, но Чейни-младший достал молоток и нанес ему несколько ударов по голове и туловищу. Через шесть дней мальчик скончался.

Убийцу мальчика задержали полицейские. Ему предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство и растлении малолетних.

Сердце погибшего было пожертвовано четырехлетнему ребенку из Калифорнии.