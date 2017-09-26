Мир
 

Восьмилетнего ребенка забили молотком при попытке спасти сестру от изнасилования

Перейти в «Мою Ленту»
Данте и Данае Дэниелс
Данте и Данае Дэниелс

В американском городе Сакраменто восьмилетний Данте Дэниелс погиб при попытке защитить семилетнюю сестру от изнасилования любовником его матери. Об этом сообщает The Independent.

23-летний Деандре Чейни-младший утром 1 сентября ворвался в дом 28-летней Элизабет Салоун и с ножом набросился на ее дочь Данаю. Он вонзил ей нож в левый глаз, а затем попытался изнасиловать. Данте выступил в защиту сестры, но Чейни-младший достал молоток и нанес ему несколько ударов по голове и туловищу. Через шесть дней мальчик скончался.

Убийцу мальчика задержали полицейские. Ему предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство и растлении малолетних.

Сердце погибшего было пожертвовано четырехлетнему ребенку из Калифорнии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Boy beaten to death with hammer trying to protect younger sister from child abuser
Последние новости
Число жертв ДТП на Кубани увеличилось до семи
Восьмилетнего ребенка забили молотком при попытке спасти сестру от изнасилования
Охранники дубинками избили игроков китайской команды в раздевалке
Раскрыто отличие человеческого секса от животного спаривания
На Филиппинах нашли 10-метровую тушу загадочного морского животного
В сети опешили от «взрослого юмора» в детской книге
Зарезавший шведов беженец потребовал отпускать его из тюрьмы в McDonald’s
Другие материалы рубрики
Мир01:3825 сентября
Ангела Меркель

Без свастик

Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти
20:4325 сентября

Венесуэла обвинила США в «политическом терроризме»

19:4925 сентября

Пентагон пригрозил ответом на провокации Северной Кореи

17:4625 сентября

В Бельгии из застрявшего в тоннеле поезда эвакуировали 200 пассажиров

Мир00:0628 августа

Первая кровь

Развяжут ли Китай и Индия ядерную войну
18:4025 сентября

Северная Корея заявила о фактическом объявлении войны со стороны США

18:1025 сентября

Авиация уничтожила склад боеприпасов ИГ в Дейр-эз-Зоре

15:0725 сентября

Полицейские задержали седьмого подозреваемого по делу о теракте в Лондоне

Мир00:0320 сентября

Свобода для скотовода

В лучшем городе США изгнали политиков с полицейскими и погрязли в хаосе
18:0325 сентября

Командир отряда военной полиции рассказал о выходе из окружения боевиков в Сирии

14:4125 сентября

Вооруженный прихожанин в США дал отпор напавшему на церковь суданцу

17:0225 сентября

МИД назвал гибель российского генерала в Сирии платой за двуличие позиции США

Россия
«Как вышел, в ад попал»
Некоторым в тюрьме лучше, чем на воле
Число жертв ДТП на Кубани увеличилось до семи
В аварии с участием экскурсионного автобуса на Кубани погибли шесть человек
Российское посольство обеспокоилось появлением в США учебника по войне с РФ
«Только у супергероя могут быть запасные части»
Кирилл вырастет и спасет человечество, но сейчас ему нужна наша помощь
Более 80 процентов россиян обеспокоились фейковыми новостями
Пользователи соцсетей добились участия влюбленной россиянки в фестивале молодежи
Все материалы
Мир
Ангела Меркель Без свастик
Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти
Венесуэла обвинила США в «политическом терроризме»
Пентагон пригрозил ответом на провокации Северной Кореи
Свобода для скотовода
В лучшем городе США изгнали политиков с полицейскими и погрязли в хаосе
Падший дьявол
Неуловимый наркобарон основал культ убийц и варил человеческие мозги в котле
Северная Корея заявила о фактическом объявлении войны со стороны США
Авиация уничтожила склад боеприпасов ИГ в Дейр-эз-Зоре
Все материалы
Бывший СССР
Введите войска!
Миротворцы в Донбассе определят будущее Европы на десятилетия
Украину уличили в поставках оружия в зону конфликта в Южном Судане
На западе Украины приехавших по грибы туристов избили всем селом
Порошенко предложили объявить режим АТО на всей территории Украины
Главу «Киевоблэнерго» забили до смерти в собственном доме
Руководивший «Укрзализницей» поляк счел успехом свое возвращение с Украины живым
Венгрия потребовала переговоров с Киевом из-за закона об образовании
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Курс евро упал ниже 68 рублей
В столице состоялся Промсвязьбанк Московский марафон
Цена нефти Brent поднялась выше 57 долларов впервые с марта
Все материалы
Бизнес
Альтернатива есть
На смену неэффективной системе теплоснабжения придет альткотельная
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
Apple и Google сохранили лидерство среди самых дорогих в мире брендов
Цены на авиабилеты в России оказались вдвое ниже среднемировых
Носом чую
Фекалии стали выгодным бизнесом
Правительство нашло решение для продвижения отечественных самолетов за рубеж
Анкара раскрыла сроки поставки российских С-400
Все материалы
Силовые структуры
Московская история Х
Влюбленные нацисты подгоняли украинские стволы русским националистам
Поели как люди: убийц-расчленителей задержали в Краснодаре
Они хранили фрагменты тел в холодильнике и, возможно, ели своих жертв
Салам, «Москва»!
Крупнейший торговый центр столицы стал ареной для разборок гастарбайтеров
Изобретатель электронных браслетов для ФСИН вышел по УДО
В СК опровергли информацию о серии убийств каннибалами в Краснодаре
СМИ сообщили об обнаружении останков Доку Умарова
Подозреваемые в убийстве и расчленении женщины на Кубани арестованы
Все материалы
Наука и техника
Посыпали пеплом
Необратимая катастрофа навсегда изменит жизнь на Земле
Порошок, уходи
Землю ждет вторжение инопланетян и уничтожение Солнца: обзор Destiny 2
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Показан смартфон на Windows 95
Обнаружен опасный парадокс теории Эйнштейна
Роскосмос начал переговоры с НАСА о местах для космонавтов на американском Orion
Найден тайный центр Гитлера по созданию ядерной бомбы
Все материалы
Спорт
Уберите этого сукиного сына с поля
За что звезды американского спорта ополчились на Трампа
Болгарская аквалангистка погибла при попытке установить мировой рекорд
Охранники дубинками избили игроков китайской команды в раздевалке
ПСЖ устроил распродажу
Москва попросила ООН дать оценку нарушениям прав российских спортсменов
Дмитрий Кудряшов и Юниер Дортикос (слева)Ломай полностью
Русская и кубинская кувалды отмолотят друг друга до полусмерти
Кудряшов рассказал об ошибках в бою с Дортикосом
Все материалы
Культура
«Кто вообще в наше время грабит банки?»
Лучший триллер года — с ночью в Нью-Йорке и бутылкой ЛСД
Родина не забудет
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Kingsman: Золотое кольцо» до «Родена»
«Теперь разожмите нос и почувствуйте»
Что животные делают лучше людей
Никита Михалков откроет барбершоп «Сибирский цирюльник»
Врачи рассказали о состоянии Караченцова
Канье Уэст потолстел
Максакова попала под водопад во время выступления в Киеве
Все материалы
Интернет и СМИ
Бесславные ублюдки
Семь выдающихся злодеев российского даркнета
В сети опешили от «взрослого юмора» в детской книге
Корчевников займется судьбами людей на «России 1»
Китай заблокировал самый популярный в мире мессенджер
Геноцид миллионеров
Россиян лишают соцсетей и вымогают деньги
Медведев заглянул в комментарии хабаровчанина и рассказал о победе над Навальным
Натравивший на себя ядовитую змею в прямом эфире блогер скончался
Все материалы
Ценности
Гламурные кисы
Тяжело ли владеть машиной для господ в России
Итальянцы создали «тайные сады» из изумрудов и сапфиров
Немцы из A. Lange & Söhne показали сложные часы в синих тонах
Британские церковники обвинили турецкого модельера в сатанизме
Зарвались
Танцующий миллионер заставил жертв моды носить рванину
«Танцующий миллионер» потряс подписчиков рваной майкой
В Emporio Armani предложили надеть солнцезащитные очки и оказаться в Париже
Все материалы
Путешествия
Дикая Калифорния
Из любви к природе американцы собирают использованную туалетную бумагу
Назван лидер авиапотока из России в октябре
Россияне пожелали отдохнуть в Крыму за миллион рублей
Российского туриста изрезали ножом в Турции из-за девушек
AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
Почему в африканской монархии голые девушки ходят строем
Определена главная причина нелюбви россиян к автобусным путешествиям
Эрмитаж вошел в пятерку лучших музеев мира
Все материалы
Из жизни
«Поеду, куда позовут»
История жителя Набережных Челнов, переехавшего жить на Кипр
Своими руками
Увлекшийся сдачей спермы американец собрал всех своих детей
Дети шпионов
Секретные гаджеты ЦРУ и КГБ
Многодетная американка убила четырехметрового аллигатора ради мяса
400 голых британцев прыгнули в Северное море для борьбы с психическими болезнями
Умерла самая тяжелая женщина в мире
Забытый в пещере американский студент три дня лизал стены
Все материалы
Классическая история
Душевные ролики про самые красивые спорткары XX века
Машины, которые не боятся столкновений
Забытые концепт-кары: ударопрочные «Фиаты»
Побег в будущее
Говорящие рули и электрические ретрокары: будущее по версии Jaguar Land Rover
Mazda CX-5 и Renault Koleos против VW Tiguan и Skoda Kodiaq
Четыре новых кроссовера. Один тест-драйв. Ну, вы поняли
Названы сроки появления первого кроссовера «УАЗ»
В России за 150 миллионов рублей продадут Bugatti Veyron почти без пробега
Кен Блок проехал боком на 1400-сильном «Мустанге»
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы