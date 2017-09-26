Интернет и СМИ
 

Facebook пригрозили заблокировать в России

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил американской социальной сети Facebook блокировкой на территории России в случае, если компания не выполнит закон о хранении персональных данных. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам руководителя ведомства, Facebook обязан привести свою работу в стране в соответствие с законодательством к 2018 году.

«Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации», — отметил Жаров.

Он также напомнил, что похожая ситуация сложилась с соцсетью для налаживания деловых контактов LinkedIn. Жаров пообещал соблюсти сроки для решения проблемы и добавил, что Facebook — популярная, но не уникальная соцсеть.

Представители компании, по словам главы Роскомнадзора, рассматривают возможные варианты, но пока не отправляли официальных писем.

«У нас в плане проверок по этому направлению до конца 2017 года Facebook нет, в 2018 году мы подумаем, может быть, проверим», — рассказал он.

Администрация Twitter, в свою очередь, обозначила сроки выполнения закона: сеть микроблогов локализует данные к середине 2018 года.

Согласно закону, площадки, обрабатывающие персональные данные россиян, должны хранить их на территории России.

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