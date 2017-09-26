Морской котик в Петербурге удержал хулигана в дельфинарии

Морской котик из дельфинария Санкт-Петербурга «задержал» постороннего, который ночью проник в здание. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщается в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте».

Как пояснили газете «Фонтанка» сотрудники заведения, по ночам морских котиков выпускают свободно передвигаться по зданию. Ночью 25 сентября администратору дельфинария позвонил охранник и сообщил, что внутри находится посторонний. Они вызвали полицию, но, прибыв на место, обнаружили, что морской котик уже «задержал» пьяного мужчину, пробравшегося в дельфинарий.

«Он рычал на него и не пропускал дальше, вот так и получилось, что нарушителя задержала не полиция или наша охрана, а именно животное», — рассказали газете.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» подтвердили, что в дельфинарий вызывали стражей порядка. Также стало известно, что нарушителя доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

