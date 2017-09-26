Из-за гибели белухи в Приморском океанариуме возбудили дело о халатности

В Приморском крае возбуждено уголовное дело о халатности из-за гибели белухи в океанариуме. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, должностные лица Приморского океанариума «небрежно отнеслись к своим обязанностям, и особь белухи содержалась на базе исследования морских млекопитающих в ненадлежащих условиях».

Отмечается, что 23 сентября белуха зацепилась плавником за канат, не смогла выплыть на поверхность и погибла от удушения (максимальное время возможного нахождения животного под водой — 20 минут).

Указывается также, что из-за произошедшего учреждению причинен материальный ущерб в 1,5 миллиона рублей.

Ранее представитель океанариума Елена Молчанова рассказала, что в огороженный сеткой открытый резервуар с животным из-за шторма занесло снасть. Белуха в ней запуталась и задохнулась. «Дежурный техник пытался ее освободить, но не смог справиться с 600-килограммовым животным», — отметила Молчанова.

23 сентября в Приморском океанариуме произошел еще один инцидент. По словам представителя учреждения, после утреннего представления морж Миша «попытался пообщаться» с морскими котиками. Поскольку животное могло нечаянно нанести им вред, тренер применил к Мише физическую силу. Сотрудника обещали уволить.