Замдиректора Приморского океанариума купал подругу с белухами во время карантина

A post shared by newsbox24.tv (@newsbox24.tv) on Jul 3, 2017 at 11:13pm PDT

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как женщина, предположительно, являющаяся подругой заместителя директора Приморского океанариума (его имя не уточняется), купается в одном бассейне с двумя белухами. Как утверждает издание Newsbox24.tv, запись с камеры наблюдения датирована 12 февраля этого года, когда в учреждении действовал карантин.

Женщину, без шапочки плавающую с белухами, видно на втором ролике в посте в Instagram.

Режим, при котором животные должны быть изолированы от посторонних, был введен в ноябре 2016 года после того, как в океанариуме погибли два тихоокеанских белобоких дельфина и сивучонок. Также тогда стало известно, что животных в учреждении кормят тухлой рыбой. Карантин, по информации Newsbox24.tv, отменили лишь 7 марта.

Как передавал ТАСС, в ноябре была приостановлена продажа билетов в океанариум. Возобновилась она ближе к Новому году.

Приморский океанариум, расположенный на острове Русский, открылся в сентябре 2016-го. Он является одним из крупнейших подобных объектов в мире.

Белуха — вид зубатых китов из семейства нарваловых. Это животное, а также амурский тигр, белый медведь и ирбис находятся под личным патронажем президента России Владимира Путина.