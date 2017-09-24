Следователей заинтересовала гибель белухи в Приморском океанариуме

Следователи начали проверку по факту гибели белухи в Приморском океанариуме. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

В настоящее время сотрудники регионального СК осматривают место происшествия, опрашивают работников океанариума и устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее пресс-секретарь морского аквариума Елена Молчанова сообщила, что животное запуталось в снастях, принесенных в открытый вольер штормом, и задохнулось под водой. «Дежурный техник пытался ее освободить, но не смог справиться с 600-килограммовым животным», — рассказала представитель океанариума.

Это уже не первый случай гибели животного в Приморском океанариуме. Так, в октябре прошлого года стало известно, что там умерли несколько питомцев, включая сивуча и двух белобоких дельфинов. После этого тренер морских млекопитающих рассказал о многочисленных нарушениях в аквариуме. Администрация все обвинения отвергала.