Белуха погибла в Приморском океанариуме

В Приморском океанариуме во Владивостоке погибла белуха. Об этом в воскресенье, 24 сентября, РИА Новости сообщила пресс-секретарь морского аквариума Елена Молчанова.

Животное проживало в открытом резервуаре, огороженном сеткой. Накануне инцидента прошел шторм и в вольер занесло снасти. Белуха в них запуталась и задохнулась под водой. «Дежурный техник пытался ее освободить, но не смог справиться с 600-килограммовым животным», — рассказала представитель океанариума.

Молчанова добавила, что другие морские млекопитающие не пострадали. По ее словам, руководство принимает меры по дополнительному укреплению вольерного комплекса.

Это уже не первый случай смерти животного в Приморском океанариуме. В октябре прошлого года учреждение оказалось в центре крупного скандала после того, как стало известно, что там умерли несколько питомцев, включая сивуча и двух белобоких дельфинов. После этого тренер морских млекопитающих рассказал о многочисленных нарушениях в аквариуме. Администрация все обвинения отвергала.

Тем не менее в июле этого года в СМИ попала информация, что из-за халатности персонала в океанариуме пострадал морж. Кто-то оставил открытой решетку, отделяющую вольер с животным от бассейна. В результате морж, вероятно, полагавший, что бассейн, как обычно, полон воды, прыгнул вниз и упал на бетонный пол.

