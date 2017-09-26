Тренера Приморского океанариума уволят за избиение дружелюбного моржа Миши

Тренер Приморского океанариума (Владивосток) будет уволен за применение физической силы к моржу, который пытался пообщаться с морскими котиками. Об этом во вторник, 26 сентября, представитель учреждения Елена Молчанова сообщила РИА Новости.

Инцидент произошел 23 сентября. «После утреннего представления морж Миша, проходя мимо бассейна с морскими котиками, попытался пообщаться с ними. Миша очень доброжелателен и любопытен, но 800-килограммовое животное могло нечаянно придавить или притопить котов. Ситуация была внештатной. Пытаясь разрешить ее, тренер нарушил профессиональную этику», — рассказала Молчанова.

По словам представителя океанариума, Миша не получил травм и продолжает участвовать в представлениях.

В интернете появилась информация, что напавший на моржа тренер был пьян, однако представитель океанариума ее опровергла. Она добавила, что в дельфинарии действует строгая пропускная система и повышенные меры безопасности, нетрезвый сотрудник не смог бы попасть на работу.

Издание «ДВ-РОСС» сообщает, что сотрудника уже уволили с работы.

24 сентября стало известно, что в этом же океанариуме погибла белуха. Она проживала в открытом резервуаре, огороженном сеткой. Шторм занес в вольер рыболовные снасти, животное запуталось в них и задохнулось.

Летом в СМИ появилась информацию о еще одном инциденте в Приморском океанариуме. Кто-то из персонала не закрыл решетку клетки с моржом. В результате животное прыгнуло в пустой бассейн, получило серьезные травмы и некоторое время не участвовало в выступлениях.