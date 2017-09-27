Чернокожий рэпер Адольф попал в больницу с пулевыми ранениями

Афроамериканский хип-хоп-исполнитель Адольф Торнтон-младший, выступающий под псевдонимом Young Dolph, госпитализирован с многочисленными пулевыми ранениями в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Об этом сообщает портал TMZ.

Отмечается, что на рэпера напали в Голливуде. Ранения музыканта оказались не опасны для жизни.

Сотрудники полиции Лос-Анджелеса задержали подозреваемого в стрельбе. Его мотивы пока неизвестны.

По словам источника портала, перед инцидентом у Young Dolph с его друзьями возник конфликт с другим чернокожим рэпером, Марио Мимсом, более известным как Yo Gotti. Музыканты остановились в одном отеле, перед которым на Young Dolph было совершено нападение. Полиция проверяет эту информацию.

Young Dolph — 32-летний хип-хоп-исполнитель из Чикаго. Он выпустил три студийных альбома.

Накануне сообщалось, что ученые Нью-Йоркского университета обнаружили связь между психопатией и любовью к рэпу.