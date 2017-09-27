Российские туристы вошли в число лидеров по численности в Стамбуле

Российские путешественники оказались на пятом месте по численности в Стамбуле. Такую информацию в среду, 27 сентября, опубликовала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

За первые восемь месяцев 2017 года в турецком мегаполисе побывали 300 тысяч отдыхающих из РФ. Это на 62 процента больше, чем за тот же период 2016-го. Эксперты местной туриндустрии путешествий прогнозируют, что в осенне-зимнем сезоне россияне станут больше ездить в Стамбул ради экскурсий и короткого отдыха на выходные.

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Лидируют по общему числу туристов немцы. В январе-августе в Стамбул съездили более 656 тысяч путешественников из Германии (падение почти на семь процентов по сравнению с прошлым годом).

На второй позиции находятся иранцы — 526 тысяч (плюс 21 процент). Замыкают тройку визитеры из Саудовской Аравии — 413 тысяч (плюс 24 процента).

В общей сложности в промежуток с января по август Стамбул принял 6,95 миллиона зарубежных гостей. Поток отдыхающих вырос почти на 11 процентов по сравнению с первыми восемью месяцами 2016-го.

Ранее АТОР сообщала, что выручка отелей Стамбула снизилась более чем на миллиард евро за первую половину текущего года.

