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Ураган «Мария» ослаб до категории тропического шторма

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Действующий в Атлантическом океане ураган «Мария» ослаб до категории тропического шторма. Об этом сообщается на сайте Национального центра США по наблюдению за ураганами.

По данным учреждения, максимальная скорость ветра сейчас составляет 112 километров в час. «Мария» продвигается в северо-восточном направлении со скоростью 11 километров в час.

Ранее ураган «Мария» полностью обесточил принадлежащий США остров Пуэрто-Рико. В результате удара стихии разрушена система электроснабжения. Губернатор территории Рикардо Росселло заявил, что это самый мощный шторм, обрушившийся на острова в этом веке. По его словам, на восстановление энергосистемы могут уйти месяцы.

В конце августа на американский штат Техас обрушился ураган «Харви». Он оказался наиболее разрушительным стихийным бедствием в США за последние 12 лет. Жертвами стихии стали 60 человек.

10 сентября на Флориду обрушился еще один ураган, «Ирма». До этого он бушевал на Кубе, в Пуэрто-Рико и Доминиканской Республике. Его жертвами стали 55 человек.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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