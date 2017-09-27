Действующий в Атлантическом океане ураган «Мария» ослаб до категории тропического шторма. Об этом сообщается на сайте Национального центра США по наблюдению за ураганами.

По данным учреждения, максимальная скорость ветра сейчас составляет 112 километров в час. «Мария» продвигается в северо-восточном направлении со скоростью 11 километров в час.

Материалы по теме Ирмагеддон На Америку обрушился новый смертоносный ураган

Ранее ураган «Мария» полностью обесточил принадлежащий США остров Пуэрто-Рико. В результате удара стихии разрушена система электроснабжения. Губернатор территории Рикардо Росселло заявил, что это самый мощный шторм, обрушившийся на острова в этом веке. По его словам, на восстановление энергосистемы могут уйти месяцы.

В конце августа на американский штат Техас обрушился ураган «Харви». Он оказался наиболее разрушительным стихийным бедствием в США за последние 12 лет. Жертвами стихии стали 60 человек.

10 сентября на Флориду обрушился еще один ураган, «Ирма». До этого он бушевал на Кубе, в Пуэрто-Рико и Доминиканской Республике. Его жертвами стали 55 человек.