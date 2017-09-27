Липецкому онкобольному школьнику запретили возвращаться в гимназию

Руководство липецкой гимназии №1 запретило онкобольному десятикласснику продолжить обучение после пройденного им курса химиотерапии. Ситуацию на контроль взяла Уполномоченный по правам ребенка в области Людмила Куракова, в среду, 27 сентября, пишет Gorod48.

«В сентябре после прохождения лечения мама обратилась в школу, но что-то там не срослось. Мальчик хорошо закончил девятый класс, сдал экзамены. Но ребенок — инвалид, и, прежде всего, мы должны думать о том, какая форма обучения для него лучше, не опасно ли для его здоровья находиться в классе из 30 человек после прохождения облучения, химиотерапии», — заявила изданию Куракова.

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Омбудсмен пояснила, что администрация гимназии потребовала медицинскую справку, «насколько для ребенка опасно учиться со всеми или не опасно, возможно ли это», и мать ребенка такой документ не предоставила.

Ранее о ситуации в Липецке рассказал заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург. В колонке в «Московском комсомольце» он процитировал директора гимназии, со слов матери школьника: «Ваш ребенок болен раком? (...) Вот выздоровеет, тогда приходите». Ямбург добавил, что проблему с возвращением онкобольного подростка в учебное заведение не смогли решить ни городской департамент образования, ни областное управление образования и науки.