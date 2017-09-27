Scania оштрафована на 800 миллионов долларов за картельный сговор

Европейская комиссия оштрафовала шведского автопроизводителя Scania на 880,5 миллиона евро за участие в картельном сговоре. Об этом говорится в сообщении ЕК.
Как установила Еврокомиссия, Scania и пять других производителей, вступив в сговор, в течение 14 лет договаривались о ценах на грузовики, а также об объемах расходов на новые технологии, применение которых требовало более строгих экологических норм.
Было установлено, что в сговоре участвовали компании MAN, DAF, Daimer, Iveco и Volvo/Renault. Все они, в отличие от Scania, пошли на сделку со следствием в 2016 году и заплатили штраф, а в отношении шведской компании расследование продолжилось.
По данным ЕК, Scania координировала заводские цены на средние и тяжелые грузовики, которые и являются основой для ценообразования в данной отрасли в Европейской экономической зоне. Кроме того, компания договаривалась о сроках внедрения новых технологий, чего требовали экологические стандарты. Оплата разработки таких технологий была возложена на покупателей.
По словам комиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, этот картель оказал значительное влияние на европейские автоперевозки, поскольку на продукцию Scania и других компаний, участвовавших в картеле, приходится девять из десяти средних и тяжелых грузовиков, продаваемых в Европе. «Эти грузовики составляют около трех четвертей внутреннего товарного транспорта в Европе и играют жизненно важную роль в европейской экономике», — отметила представитель ЕК.
Расследование в отношении компаний длилось с 1997 года по 2011 год. Было установлено, что менеджмент автопроизводителей проводил личные встречи в кулуарах выставок и других мероприятий. Позже договоренности заключались через немецкие филиалы автопроизводителей.