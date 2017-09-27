Scania оштрафована на 800 миллионов долларов за картельный сговор

Европейская комиссия оштрафовала шведского автопроизводителя Scania на 880,5 миллиона евро за участие в картельном сговоре. Об этом говорится в сообщении ЕК.

Как установила Еврокомиссия, Scania и пять других производителей, вступив в сговор, в течение 14 лет договаривались о ценах на грузовики, а также об объемах расходов на новые технологии, применение которых требовало более строгих экологических норм.

Было установлено, что в сговоре участвовали компании MAN, DAF, Daimer, Iveco и Volvo/Renault. Все они, в отличие от Scania, пошли на сделку со следствием в 2016 году и заплатили штраф, а в отношении шведской компании расследование продолжилось.

По данным ЕК, Scania координировала заводские цены на средние и тяжелые грузовики, которые и являются основой для ценообразования в данной отрасли в Европейской экономической зоне. Кроме того, компания договаривалась о сроках внедрения новых технологий, чего требовали экологические стандарты. Оплата разработки таких технологий была возложена на покупателей.

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По словам комиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, этот картель оказал значительное влияние на европейские автоперевозки, поскольку на продукцию Scania и других компаний, участвовавших в картеле, приходится девять из десяти средних и тяжелых грузовиков, продаваемых в Европе. «Эти грузовики составляют около трех четвертей внутреннего товарного транспорта в Европе и играют жизненно важную роль в европейской экономике», — отметила представитель ЕК.

Расследование в отношении компаний длилось с 1997 года по 2011 год. Было установлено, что менеджмент автопроизводителей проводил личные встречи в кулуарах выставок и других мероприятий. Позже договоренности заключались через немецкие филиалы автопроизводителей.