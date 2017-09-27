Ярош рассказал об опасной для Украины «вате» в органах власти

Депутат Верховной Рады, бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош заявил, что выполнение минских соглашений представляет опасность для Киева, так как позволит проникнуть во власть «вате» — сторонникам ополченцев. Об этом он сказал в опубликованном в среду, 27 сентября, интервью «Апострофу».

Ярош высказал мнение, что исполнение минских соглашений — «одна из самых больших угроз для существования государства, кроме войны». «Потому что ввести этот антигосударственный, по сути, массив, часть "ваты" в структуры власти и сделать все остальное, что предусмотрено минскими соглашениями, все эти особые статусы и так далее — значит заложить мину, которая разорвет государство», — отметил парламентарий.

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В июне Ярош сообщил, что Киев готовит операцию по захвату самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он добавил, что мгновенно захватить Крым украинской армии будет тяжело, так как Россия «превратила его в огромную военную базу».

В феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины был утвержден комплекс мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины, названный минскими соглашениями. Договоренности, в частности, предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, проведение выборов в местные органы власти. Киев под разными предлогами не выполняет политическую часть соглашений.