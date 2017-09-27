Умерла кинокритик Нина Зархи

Скончалась российский кинокритик Нина Зархи. Об этом в среду, 27 сентября, в Facebook сообщила ее дочь, пианистка Екатерина Сканави.

«Ну вот и все», — написала она.

Зархи был 71 год.

Она была заместителем главного редактора журнала «Искусство кино». Также печаталась в таких изданиях, как «Советский экран», «Киноведческие записки», «Дружба народов», «Столица», «Иностранная литература», «Огонек», «Знамя», «Культура» и «Литературная газета».

В мае умер кинокритик Даниил Дондурей, который с 1993 года возглавлял редакцию журнала «Искусство кино».