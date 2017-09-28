В Красноярском крае насчитали 7601 долгожителя

По данным Красноярскстата, в крае проживает 7601 долгожитель — это люди в возрасте 90 лет и старше. 118 человек уже преодолели столетний рубеж, передает «Таймырский Телеграф» в четверг, 28 сентября.

Из них 25 мужчин и 93 женщины. Большинство долгожителей региона (5622 человека) проживают в городах.

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Про прогнозу Росстата до 2035 года доля пенсионеров в крае увеличится с 23 до 25 процентов. При этом средняя продолжительность жизни вырастет с нынешних 70,59 до 74,69 лет.

В целом же в России живет 15 704 человек в возрасте 100 лет и старше. В 2017 году таких долгожителей стало почти на тысячу больше (923), чем годом раньше. Большинство из них женщины.