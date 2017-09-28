Плюшевый медведь с грозным посланием вызвал переполох на калининградской станции

В Калининграде железнодорожную станцию эвакуировали из-за подозрительного плюшевого медведя. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщает региональный сайт kp.ru.

Как следует из сообщения, находившиеся на станции «Сельма» люди обратили внимание на оставленную кем-то мягкую игрушку с прикрепленным к ней черным шариком. Надпись на нем гласила: «Немного осталось». Вскоре на станцию были вызваны сотрудники полиции.

«После поступления сообщения на место незамедлительно выехала группа взрывотехников ОМОН, которые обследовали находку. Взрывоопасных веществ обнаружено не было», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

После того как игрушку признали неопасной, движение электричек на станции продолжилось в штатном режиме.

24 сентября в Москве прошел ряд эвакуаций из торговых центров, из каждого было выведено порядка тысячи человек. Ни одно из сообщений о заложенном взрывном устройстве не подтвердилось.