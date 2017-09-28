Омская полиция проверила видео избиения трех выходцев с Кавказа в лифте

Омская полиция провела проверку по факту появления в интернете видео, на котором запечатлено, как мужчина славянской внешности избивает трех выходцев с Кавказа в лифте. В комментарии к ролику указывалось, что это произошло якобы в доме на улице Красный Путь, однако правоохранительные органы не нашли этому никаких подтверждений, сообщает Om1.ru.

Видеозапись была опубликована 27 сентября в сообществе «Инцидент Омск» во «ВКонтакте». «Мы обнаружили, откуда поступила информация в соцсети. Пользователь сам говорит о том, что взял видеозапись с просторов интернета. Никакой привязки к Омску», — сказал глава пресс-службы областного управления МВД Алексей Командыков.

По его словам, полицейские не зафиксировали за последнее время похожих происшествий. «Во всяком случае, в отделах полиции на территории Красного Пути никаких подобных происшествий не зарегистрировано», — добавил он.

За сутки видео набрало более 135 тысяч просмотров и широко разошлось по сети — его опубликовали у себя десятки других сообществ и пользователей.