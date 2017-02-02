На севере Москвы приезжие с Кавказа избили эвакуаторщика

Уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено на севере Москвы по факту нанесения побоев водителю эвакуатора, пытавшегося увезти сломанный автомобиль. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, накануне около 20:00 на Верхнелихоборской улице водитель ВАЗ-21099 с дагестанскими номерами перекрыл проезд эвакуатору MAN, принадлежащему одной из частных московских компаний. Из-за этого вспыхнула ссора, в ходе которой водитель «Жигулей» и пять его пассажиров жестоко избили 45-летнего эвакуаторщика, используя деревянную дубинку. В результате пострадавший с открытой черепно-мозговой травмой, переломом свода и основания черепа и ушибом головного мозга был доставлен в реанимацию.

«По подозрению в причастности к произошедшему сотрудниками полиции были задержаны шестеро приезжих, молодые люди из Ингушетии и Дагестана в возрасте от 22 до 35 лет. Один из них, 29-летний уроженец Ингушетии, постоянно проживающий в подмосковном городе Видное, изобличен в нанесении ударов и взят под стражу. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Он уточнил, что частная компания, которой принадлежит эвакуатор, не занимается вывозом автомобилей-нарушителей.

В марте 2016 года в Кирове владелец частного эвакуатора избил водителя спецмашины — за месяц до драки тот плохо закрепил эвакуируемый автомобиль, во время движения Lada сорвалась с платформы и повредила припаркованный Jaguar XJ.