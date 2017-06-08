Выходцы с Кавказа избили и обстреляли афганца в Москве

В Москве несколько выходцев с Кавказа избили и обстреляли из травматического пистолета гражданина Афганистана. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах в четверг, 8 июня.

Инцидент произошел в проезде Дубровой Рощи на почве бытового конфликта. Злоумышленники скрылись с места происшествия на черном Audi.

В столичном главке МВД агентству подтвердили информацию о конфликте со стрельбой в проезде Дубовой Рощи. При этом уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. Потерпевший рассказал прибывшим на место полицейским, что на него напали неизвестные.

5 июня сообщалось, что в Санкт-Петербурге был избит и ограблен актер Геннадий Свирь, снимавшийся в сериале «Улицы разбитых фонарей-9». На проспекте Передовиков он увидел, как неизвестный мужчина справляет нужду возле подъезда и сделал ему замечание. После словесной перепалки нарушитель порядка ударил Свиря по голове, из-за чего тот потерял сознание.