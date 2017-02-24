После перестрелки и взрыва гранаты в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после перестрелки и взрыва гранаты в Екатеринбурге. Об этом в пятницу, 24 февраля, ТАСС сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, расследование ведется по статьям о незаконном обороте оружия и хулиганстве с использованием оружия.

Инцидент произошел 24 февраля на улице Стахановской. Неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета по мужчине и женщине, а затем бросил в их сторону ручную гранату РГД-5. В результате инцидента никто не погиб, 35-летний потерпевший получил ранение в область щеки. От взрыва гранаты серьезно пострадал припаркованный рядом автомобиль Chevrolet Lacetti, однако водитель, находившийся за рулем, не пострадал.

По одной из версий, конфликт между парой и нападавшим начался в подъезде дома и продолжился во дворе. «Сыщики уголовного розыска и участковые уполномоченные проводят поквартирный обход девятиэтажки с целью установления возможных очевидцев и свидетелей, отрабатывают различные варианты случившегося — от бытового конфликта до криминальной ссоры», — добавил Горелых, отметив, что полицейские допрашивают спутницу пострадавшего.

Информации о нападавшем представитель правоохранительных органов не привел.