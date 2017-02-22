В Петербурге офицер запаса застрелил налетчика из наградного пистолета

Офицер запаса застрелил одного из налетчиков, атаковавших его на парковке возле торгового центра в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 22 февраля, «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел около 14:15 мск на улице Савушкина. В ведомстве рассказали, что незадолго до нападения мужчина получил деньги. Когда он вышел на парковку, группа злоумышленников уже поджидала его. Один из них выстрелил в офицера, предположительно, из травматического оружия. Пуля попала в его портфель. После этого потерпевший открыл ответный огонь из наградного пистолета, который был у него с собой.

«Один из нападавших был убит. Предположительно, второй (...) ранен. После этого преступники скрылись с места происшествия. В настоящий момент по городу полицией объявлен план "Перехват", направленный на их задержание», — добавили в пресс-службе, не указав, сколько человек участвовали в нападении.

В полиции также отметили, что рассматривается вопрос о награждении офицера.

«Росбалт» со ссылкой на собственные источники сообщает, что в нападении участвовали граждане Абхазии. По информации издания, они скрылись на машине серого цвета. Автомобиль имеет повреждения от сбитого шлагбаума.