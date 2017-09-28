ВКС России в Сирии предотвратили прорыв террористов в Идлибе

Удары Воздушно-космических сил (ВКС) России в Идлибе сорвали операцию террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), пытавшейся вызволить боевиков из акербатского котла в Хаме. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

«Действиями российской авиации в Сирии данная операция "ан-Нусры" была сорвана, а задействованные в ней силы террористов уничтожены», — сказал он.

27 сентября сообщалось, что в провинции Идлиб ликвидировали пятерых влиятельных полевых командиров. В рамках операции были раскрыты место и дата проведения их совещания. По террористам был нанесен точечный ракетно-авиационный удар. Вместе с командирами погибли 32 боевика, также были уничтожены находившийся рядом склад боеприпасов и взрывчатых веществ, шесть автомобилей.