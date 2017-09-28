В Казахстане сообщили о создании многоразовой туалетной бумаги

В Казахстане группа инженеров и ученых создала туалетную бумагу многоразового использования. Об этом на своей странице в Facebook сообщает глава Союза мусульман Казахстана Мурат Телибеков.

«Причина кроется в необычном материале, из которого изготовлена туалетная бумага. Ее рецепт изобретатели держат в секрете. Единственное, что они сообщили журналистам, — она сделана с использованием композитных материалов с использованием нанотехнологий», — говорится в посте.

Телибеков также рассказал, что Союз мусульман Казахстана решил отправить новое изобретение на Всемирную конференцию бизнес-ангелов и инвесторов WBAF-2018. Кроме того, по его словам, казахстанскими учеными «совместно с коллегами из Кот-д'Ивуара был выведен особый сорт кустарника, листья которого могут стать успешной альтернативой туалетной бумаге».

Мурат Телибеков — глава незарегистрированного Союза мусульман Казахстана. О других членах этой организации информации нет. По профессии журналист, считается сетевым ньюсмейкером, известен тем, что регулярно публикует и распространяет новости, которые не подтверждаются другими источниками.