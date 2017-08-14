Соревнование с туалетной бумагой устроили во время авиарейса в США

Видео: wfaa.com

Сотрудники американской бюджетной авиакомпании Southwest Airlines устроили для пассажиров соревнование с использованием туалетной бумаги. Об этом сообщает телеканал WFAA.

Необычное состязание организовали в июле, во время перелета из города Роли (столица штата Северная Каролина) в Денвер (Колорадо). Пассажирам выдали по два рулона туалетной бумаги.

Путешественники должны были общими усилиями как можно быстрее развернуть рулоны, находясь при этом на своих местах. Туристы в том ряду, который выиграет соревнование, получали право первыми покинуть лайнер после приземления.

«Я всю жизнь летаю различными авиакомпаниями, я думала, что повидала все что можно, но тут стюардессы решили устроить “гонки с туалетной бумагой”», — рассказала оказавшаяся в числе победителей Марси Вилларриел (Marcie Villarreal). Она назвала этот рейс самым забавным из всех, которыми ей приходилось путешествовать.