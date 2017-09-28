Россиянин добрался из Москвы в Петербург на велосипеде

Россиянин Александр Руденко добрался из Москвы до Санкт-Петербурга на велосипеде. Как рассказал корреспонденту «Ленты.ру» путешественник, весь путь занял у него чуть менее пяти дней.

Первую часть маршрута до Твери велотурист решил проделать на поезде «Ласточка», чтобы избежать трафика. Ежедневно Руденко проезжал около 140 километров. Питался в придорожных кафе у трассы, а также перекусывал шоколадом и газировкой во время движения.

По словам путешественника, никаких проблем с гигиеной в пути нет. Каждый 30-50 километров на трассе встречается душ.

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При этом турист отметил, что прилегающие к автодороге территории очень загрязнены. «Вся трасса завалена бутылками с желтой жидкостью, следует отдать должное дальнобойщикам — справляют нужду на ходу и выбрасывают в окно. Когда едешь на машине, этого не замечаешь. На велосипеде же я рассмотрел все подробно, бутылками усыпан буквально каждый метр трассы», — говорит Руденко.

Мужчина также столкнулся с проблемой при поисках места для ночлега. По его словам, ему приходилось проезжать по 40-50 километров, чтобы найти приемлемую локацию.

В дорогу путешественник взял два комплекта одежды, насос, 47 заплаток и тюбик клея, связку запасных спиц, две запасных камеры, выжимку для цепи и другие инструменты. В путь он отправился на обычном дорожном велосипеде экономкласса.

В середине сентября сообщалось, что житель Калининграда Алексей Самбуров доехал из родного города до Владивостока на велосипеде. На дорогу у него ушло полгода.