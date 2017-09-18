Россиянин добрался из Калининграда до Владивостока на велосипеде

Житель Калининграда Алексей Самбуров доехал из родного города до Владивостока на велосипеде. Об этом сам путешественник написал в Facebook.
По словам Самбурова, на поездку у него ушло шесть месяцев, за которые он преодолел более 15 тысяч километров.
Он отметил, что за время путешествия потерял около 15 килограммов веса.
Велопробег начался 1 апреля 2017 года в Калининграде. Маршрут пролегал через Куршскую косу, Литву, Латвию, Россию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Таджикистан, оттуда Самбуров вновь вернулся на родину.
Во время поездки мужчина собирал деньги для благотворительного фонда «Подари жизнь», ему удалось получить 50 тысяч рублей.
Обратно Самбуров планирует лететь самолетом до Москвы, а оттуда добираться до Калининграда поездом.
В 2016 году двое российских путешественников доехали на велосипедах из Москвы в Мирный (Якутия). Протяженность их маршрута составила около 10 тысяч километров.