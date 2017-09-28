Совладельцев «ВИМ-Авиа» объявят в федеральный розыск

Совладельцев «ВИМ-Авиа» Рашида и Светлану Мурсекаевых объявят в розыск по уголовному делу о мошенничестве. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Мурсекаевы будут объявлены сначала в федеральный, а затем, возможно, и в международный розыск», — отметил он. По данным следствия, после того как «ВИМ-Авиа» объявила о нехватке средств для продолжения работы и прекращении чартерных рейсов, совладельцы компании спешно покинули страну. Перед вылетом Рашид Мурсекаев записал видео, где извинился перед пассажирами за задержку рейсов. Перед своим исчезновением он получил повестку на допрос к следователю. Тогда же стало известно о задержании гендиректора авиакомпании Александра Кочнева и главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой.

Следствие считает составом преступления то, что авиакомпания продавала билеты, не имея возможности даже закупить топливо для авиарейсов. В результате пострадали несколько тысяч пассажиров, не улетевших в пункты назначения.

О том, что хозяин «ВИМ-Авиа» мог уехать за границу, заявлял глава Росавиации Александр Нерадько. Источник в Следственном комитете позже опроверг эту информацию.

Общий долг авиакомпании перед кредиторами, по данным Росавиации, составляет семь миллиардов рублей. 25 сентября компания призналась, что у нее нет финансовых средств для продолжения работы и она прекращает выполнение чартерных рейсов. Регулярные полеты пока продолжаются. Вопрос с перевозкой пассажиров «ВИМ-Авиа» взят под контроль Росавиации и Минтранса.