В петербургской квартире нашли больше 40 мигрантов и кота

Петербургская полиция обнаружила в квартире одного из домов в центре города 44 мигранта. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщается на сайте главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Квартира расположена в доме №40 по улице Восстания, пояснили в управлении.

Отмечается, что треть иностранцев находится в стране незаконно. В отношении 15 человек составили административные протоколы о нарушении правил въезда в Россию и проживания в ней. Трем мигрантам запретили приезжать в страну в дальнейшем.

Как уточняет «Фонтанка», что в квартире также нашли серого кота, вероятно, породистого. О его дальнейшей судьбе пока ничего не известно.

Издание также добавляет, что дом с «резиновой квартирой» был построен в 1880 году. В конце XIX — начале XX веков в нем проживали многие известные личности. К примеру, с 1904 по 1940 годы в квартире №22 обитал танцовщик и хореограф Иосиф Кшесинский — брат балерины Матильды, ставшей героиней одноименного фильма Алексея Учителя. Иосиф больше 20 лет выступал на сцене Мариинского театра.