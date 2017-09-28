Мигранты изнасиловали китаянку и убили ее мужа под Волгоградом

Шестерых мигрантов в Волгоградской области задержали по подозрению в убийстве китайца и изнасиловании его жены. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в ночь на 23 сентября сообщники напали на палатку, где жила семейная пара из Китая. Муж с женой приехали в Волгоградскую область на время сезонных сельскохозяйственных работ и поселились на окраине поселка областной сельскохозяйственной опытной станции. Следователи полагают, что подозреваемые рассчитывали найти в палатке большую сумму денег.

«Увидев, что в палатке денег нет, они изнасиловали женщину, а ее мужа вывезли в поле, где стали пытать. Не добившись желаемого, злоумышленники расправились с потерпевшим, нанеся ему несколько ножевых ранений, и оставили тело в зарослях камыша», — говорится в сообщении.

Пострадавшая женщина в тот же день обратилась в полицию и рассказала о случившемся. Оперативникам при поддержке бойцов Росгвардии потребовалось несколько дней, чтобы вычислить и задержать подозреваемых. Один из них жил рядом с китайской семьей и был арендатором соседнего участка.

В отношении уроженцев стран ближнего зарубежья возбуждено уголовное дело по статьям 131 УК РФ («Изнасилование, совершенное группой лиц») и 105 УК РФ («Убийство»).

25 сентября стало известно о задержании краснодарской семьи, подозреваемой в убийстве и расчленении молодой женщины. В холодильнике у них обнаружили замороженные человеческие останки, а в телефоне главы семейства — фотографии, где он позирует с отрубленной рукой во рту.