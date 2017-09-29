Деятельность группы подпольных оружейников пресекли в 21 регионе России

ФСБ пресекла деятельность группы подпольных оружейников, действовавших в 21 регионе России от центральной части страны до Урала. Об этом ТАСС в пятницу, 29 сентября, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

«Проведены обыски у 62 граждан, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения, а также его контрабандным поставкам с территории Украины», — говорится в сообщении.

В ходе следственных действий была изъята 181 единица огнестрельного оружия иностранного и российского производства, а также прекращена работа восьми мастерских по изготовлению боеприпасов и «модернизации гражданских образцов оружия ограниченного поражения в боевые аналоги».