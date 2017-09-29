Донецкий губернатор назвал условие превращения Донбасса в украинский регион

Глава Донецкой военно-гражданской администрации (представитель украинской власти на подконтрольной Киеву части региона) Павел Жебривский заявил, что Донбассу нужно 150 тысяч предпринимателей для превращения в «самый украинский регион». Об этом он сказал во время экономического форума в Краматорске, передает портал «Новости Донбасса».

«Мы сегодня подписали соглашения с этими людьми (участниками программы по поддержке малого и среднего бизнеса, — прим. «Ленты.ру»). Это не просто люди, это основа украинского Донбасса. Формула успеха Донетчины — 150 тысяч куркулей [предпринимателей]. Вот 150 тысяч будет на Донбассе, и более украинской области в Украине, чем Донетчина не будет», — заявил Жебривский.

Он добавил, что сейчас в регионе большинство жителей работают на крупных предприятиях, которые принадлежат олигархам.

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Отмечается, что в ходе форума в Краматорске семь предпринимателей подписали соглашение о получении грантов на суммы до 500 тысяч гривен (около миллиона рублей) на создание или развитие бизнеса.

22 мая Жебривский объявил конкурс на полную украинизацию городов Донбасса. «30 миллионов гривен (около 65 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру») получит на развитие инфраструктуры город, который первым полностью переведет все информационные и рекламные вывески на украинский язык, в том числе и таблички с названиями улиц», — пообещал он.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как украинские власти объявили о старте антитеррористической операции.