Пришедшего в школу с ружьем пенсионера задержали в Свердловской области

Сотрудники полиции задержали пенсионера, который пришел с ружьем в одну из школ Свердловской области. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.

По его словам, инцидент произошел в школе № 21 города Полевского, куда местный житель, мужчина 1951 года рождения, пришел за своим внуком. Прибывшие на место полицейские задержали пенсионера. При этом оказалось, что ружье было не заряжено.

По информации Ura.ru, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что перед этим у него произошел конфликт с зятем. Оружие с собой он взял, чтобы напугать родственника, если тот попытается помешать ему повидаться с внуком.

В настоящее время решается вопрос о лишении задержанного разрешения на хранение оружия, добавили в МВД.

В начале сентября неизвестный обстрелял из травматического оружия прохожих возле детского сада в Екатеринбурге. В результате пострадал один мужчина.