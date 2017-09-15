На Ямале мужчина расстрелял гулявших с хозяйкой собак из охотничьего ружья

В городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа полиция проводит проверку по факту расстрела двух собак породы якутская лайка, гулявших со своей хозяйкой в лесном массиве. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД в пятницу, 15 сентября.

Согласно заявлению женщины, по ее питомцам открыл огонь из охотничьего ружья неизвестный мужчина. В результате, одна собака погибла, а другая была ранена.

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Полиция установила подозреваемого, это житель Тюменской области 1984 года рождения. У него изъяли охотничье оружие. «В момент совершения данного деяния мужчина находился в трезвом состоянии, в своих объяснениях он отрицает свою вину», — отметили в ведомстве.

24 августа сообщалось, что неизвестный мужчина обстрелял из травматического оружия двух собак в Герценском парке столичного Бирюлево — среднеазиатскую овчарку и боксера. А когда одна из двух хозяек животных попыталась его остановить, мужчина ударил ее по голове, из-за чего женщина получила сотрясение мозга.