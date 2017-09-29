MDK поддержал «Ленту.ру» после нападения на редакцию с коктейлями Молотова

Одно из самых популярных сообществ во «ВКонтакте» MDK опубликовало ролик «Ленты.ру», в котором сотрудники ответили нападавшим на офис редакции в ночь на пятницу, 29 сентября.

«Так вот, пацаны не врут», — отметили авторы публикации, добавив, что редакция не побоялась ответить на атаку.

Нападение на офис «Ленты.ру» на Варшавском шоссе произошло в ночь на 29 сентября. Неизвестные устроили поджог, разбили стекла в окнах, а также разрисовали стены здания нацистской символикой. Возгорание было оперативно ликвидировано, никто не пострадал.

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, ведется розыск злоумышленника. Расследование взято на контроль депутатами Госдумы от «Справедливой России».