ОБСЕ осудила нападение на редакцию «Ленты.ру»

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Гарлем Дезир осудил нападение на редакцию интернет-издания «Лента.ру» в Москве. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

«Я осуждаю эту атаку и приветствую скорейшее начало расследования, призываю к тому, чтобы причастные к этому были привлечены к ответственности», — подчеркнул Дезир.

Он добавил, что по фактам нападений на средства массовой информации должны быть проведены расследования в полном объеме, чтобы «предотвратить атмосферу безнаказанности».

Нападение на офис «Ленты.ру» на Варшавском шоссе произошло в ночь на 29 сентября. Неизвестные устроили поджог, разбили стекла в окнах, а также разрисовали стены здания нацистской символикой. Возгорание было оперативно ликвидировано, никто не пострадал.

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, ведется розыск злоумышленника. Расследование взято на контроль депутатами Госдумы от «Справедливой России».