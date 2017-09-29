Директор благотворительного фонда в Иркутске сам себе подкинул миллион рублей

Учредитель иркутского благотворительного фонда «Оберег» Александр Соболев признался, что подбросил сумку с миллионом рублей в свое учреждение, чтобы привлечь внимание общества. Об этом он рассказал на странице фонда «ВКонтакте».

«Люди потеряли смысл благотворительности, потеряли веру в нее. Денег катастрофически не хватает. В свое оправдание хочу заявить, что злого умысла не имел, делал это осознано с целью обратить внимание на неприятную особенность нашего общества. Был конец месяца, и надо было закрывать текущие вопросы, ради эксперимента деньги отнес не в кассу, как обычно, а в пункт приема вещей», — пояснил Соболев свой поступок.

Директор фонда добавил, что «немного опешил» от внимания прессы и семерых посетителей, которые «с честными глазами» заявили, что случайно потеряли свои деньги.

26 сентября в пункте приема-раздачи сотрудники фонда «Оберег», который сопровождает одиноких матерей с детьми, обнаружили сумку, в которой помимо вещей лежал пакет с миллионом рублей. В фонде сообщили, что обрадовались щедрому пожертвованию, но потом решили, что кто-то мог просто забыть свое имущество. В социальных сетях предложили вернуть всю сумму, если «потерявший» ее правильно назовет остальные вещи в сумке. Ни один из выдававших себя за хозяев сумки не смог этого сделать.