Мошенники заработали полмиллиарда рублей на обезьянах для РАН

Мошенники заработали почти полмиллиарда рублей на афере с лабораторными обезьянами, предназначенными для научного центра Российской академии наук (РАН). Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Ряд сотрудников Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН и двух других предприятий заключили договоры на поставку лабораторных животных, а именно мартышек и макак разных пород. В контракте указывалась заведомо завышенная стоимость, которая превысила в итоге аналогичные среднерыночные услуги на 457 миллионов рублей», — пояснил собеседник агентства.

В итоге полученными деньгами мошенники распорядились по собственному усмотрению.

Официального комментария правоохранительных органов по данному факту пока не поступало.

В августе жительница Новосибирска получила условный срок за торговлю несуществующими щенками. Она размещала в интернете объявления о продаже щенков померанского шпица. Когда появлялись желающие купить собаку, мошенница просила перевести ей деньги на банковскую карту, после чего обещала доставить питомца по нужному адресу, однако щенков покупатели так и не получали. Сумма ущерба от ее действий в общей сложности составила 120 тысяч рублей.