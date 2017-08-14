Кибермошенники похитили с банковских карточек россиян 650 миллионов рублей

Объем краж с банковских карточек россиян в прошлом году составил 650 миллионов рублей, в нынешнем году он может возрасти до 750 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 14 августа, пишут «Известия».

В целом граждане уже изучили наиболее популярные схемы мошенничества и научились реагировать на них, отмечают в аналитическом центре Zecurion. Но хакеры постоянно совершенствуют свои приемы. «Кибермошенники звонят гражданам, представляясь сотрудниками банков, и просят сообщить данные карт (номер, CVV, PIN-коды — прим. «Ленты.ру»)», — отмечает издание.

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Также злоумышленники программируют интерактивные голосовые системы (IVR) для звонков или высылают на электронную почту письма со ссылками и файлами, ориентированными на интересы клиентов кредитных организаций. При открытии этих вложений запускается вирус. Иногда мошенники используют роботизированные обзвоны, от этой схемы пострадали уже около четырех тысяч человек и она только набирает обороты, подсчитали в Zecurion.

В 2017 году число краж денег с банковских карт в России может возрасти по сравнению с предыдущим годом на 30 процентов до 135-140 тысяч случаев.

В мае правительство России поддержало законопроект об усилении ответственности за кражи с банковских счетов.

По данным Центробанка, суммарные потери российских банков и их клиентов от интернет-мошенников в 2016 году составили около двух миллиардов рублей.