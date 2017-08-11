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Спуфи и его команда

Как мошенники обходят биржевые правила и заколачивают миллионы

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Фото: Brendan McDermid / Reuters

Махинации на фондовых биржах возникли, вероятно, одновременно с появлением этих самых бирж. По мере распространения криптовалют и этот рынок стал объектом интереса хитроумных игроков. На этой неделе ту часть мира, что увлекается цифровыми деньгами, поразило известие о том, что один из трейдеров на бирже Bitfinex, используя мошеннические схемы, зарабатывал десятки миллионов долларов, тем самым существенно влияя на криптовалютные курсы. «Лента.ру» вспоминает и другие истории биржевых манипуляций.

Мошенник с привилегиями

На фоне рекордов, устанавливаемых биткоином (курс самой популярной виртуальной валюты уже перевалил за 3 тысячи долларов) внимание участников рынка на этой неделе было приковано к трейдеру по прозвищу Spoofy. По оценке Cointelegraph, он обладал «практически неограниченными возможностями» по манипулированию рынком. Суть его схемы состояла в том, чтобы выставлять на биржу многомиллионные заявки на покупку или продажу биткоинов — в зависимости от того, в какую сторону он хотел подвинуть курс.

Другие игроки, видя столь серьезные предложения, полагали, что курс должен подрасти (если выставлялись заявки на покупку) или упасть (если Spoofy продавал криптовалюту), и включались в процесс, а таинственный трейдер между тем снимал свои предложения с биржи. Результат так или иначе был: цена шла вверх или вниз — в зависимости от того, что было нужно манипулятору.

Такие виды махинаций на растущем рынке криптовалют не являются чем-то необычным. В принципе, эта практика незаконна, однако есть одно важное «но»: биткоин-биржи никем, по сути, не регулируются, а сообщество участников слишком хаотично, чтобы ввести какую-то внутреннюю дисциплину среди своих. В данном случае впечатление произвели масштабы происходящего.

Сумма потенциальных сделок доходила до 60 миллионов долларов. При этом Spoofy (кто бы ни стоял за этим прозвищем), судя по всему, имеет какие-то привилегии на бирже, иначе трудно объяснить его свободный доступ к огромным объемам как биткоинов, так и обычных денег. И это при том, что подавляющее большинство игроков не могут использовать на данной торговой площадке традиционные валюты иначе как через посредников.

Падение гиганта

В свое время нечистоплотное трейдерство стало одной из главных причин краха биржи Mt.Gox, которая была настоящим гегемоном на раннем этапе торговли биткоинами. К 2014 году эта площадка сосредоточила у себя 70 процентов всех мировых сделок по покупке-продаже цифровой валюты. Однако ее проблемы начались гораздо раньше.

В 2011-м из-за нарушения в системе безопасности на Mt.Gox стоимость биткоина рухнула до 1 цента. Общие потери для клиентов составили около 9 миллионов долларов.

Но биржа выжила и продолжала расти. Тем не менее ее смело можно было назвать «диким Западом» криптовалютного мира. Торговая площадка переживала хакерские атаки, «наезды» со стороны регуляторов, а также ничем не прикрытое мошенничество. На ней широко распространилась практика торговли между аккаунтами, которой занимались многие крупные игроки с целью манипулирования курсом. Есть все основания полагать, что руководство самой биржи не только закрывало глаза на подобные вещи, но и само участвовало в махинациях.

Это и сгубило Mt.Gox. В феврале 2014 года биржа приостановила вывод криптовалюты, а затем и вовсе прекратила все операции. В ходе возникшей паники курс биткоина рухнул более чем на треть в течение нескольких дней. Трейдеры потеряли более 750 тысяч биткоинов на сумму почти 500 миллионов долларов. В итоге Mt.Gox, крупнейшая из криптовалютных бирж, прекратила существование и подала заявление о банкротстве.

Месть рублем

Казалось бы, на хорошо управляемом и регулируемом мировом рынке ценных бумаг такого происходить не должно. Не тут-то было: возможностей для манипуляции котировками на любой бирже всегда предостаточно, а компьютеризация и автоматизация торговых процессов облегчила задачу мошенникам, хорошо разбирающимся не только в финансовой деятельности, но и в информационных технологиях.

Один из последних крупных случаев произошел в России в начале 2015 года. Хакеры взломали систему безопасности казанского Энергобанка и развернули активную торговлю на ММВБ. В течение нескольких минут резкая активизация аккаунтов кредитной организации обрушила доллар с 61 до 55 рублей, а затем подняла его до 66 рублей.

Кто на самом деле проворачивал эти сделки на Московской бирже — до сих пор неясно. Первоначально ЦБ обвинял представителей самой кредитной организации. Потом регулятор стал склоняться к хакерской версии, причем предположил, что это может быть месть уволенных ранее банковских служащих. Виновные так и не найдены. Что интересно, Энергобанк успешно пережил зачистку банков Татарстана, которую ЦБ провел в начале 2017 года.

180 несуществующих брокеров

Одна из самых масштабных драм в истории дисциплинированного фондового рынка Сингапура произошла в 2013 году, когда капитализация трех местных компаний обрушилась на многие миллиарды долларов (более чем серьезная сумма для миниатюрного города-государства).

Произошло это по вине малайзийского бизнесмена-банкрота Су Чи Вэня и менеджера инвесткомпании Куа Су Лина. Как выяснило следствие, предприниматtли создали около 180 фейковых брокерских аккаунтов, торговавших между собой и создававших тем самым иллюзию высокой ликвидности. Три никому не известные до середины 2013 года компании благодаря этой деятельности подорожали в десятки раз, внезапно превратившись в могущественные транснациональные корпорации.

Когда инвесторы заподозрили неладное, началась паника. Три фирмы, с акциями которых проходили махинации, потеряли в цене 5,6 миллиарда долларов, но пострадал и Сингапур в целом. Трейдеры начали избегать Сингапурской биржи, в результате чего там в течение нескольких месяцев в разы сократились объемы торгов. Виновных нашли лишь спустя три года. До сих пор выясняется, участвовали ли в схеме более крупные фигуры.

Умелец из Индии

Одним из первых манипуляторов фондового рынка времен широкополосного интернета стал индийский хакер Тиругнанам Раманатхан. Его схема была проста, изящна и позволяла зарабатывать миллионы.

Сначала он скупал определенные виды акций на свое имя. Затем взламывал чужие трейдерские аккаунты, приобретая массу ценных бумаг, которые естественным образом шли вверх. Наконец, он продавал акции, которыми уже владел, получая солидную прибыль. Пострадали как минимум 60 трейдеров из девяти брокерских фирм.

Американскому фондовому рынку, самому большому в мире, такие суммы (миллионы долларов) были как слону дробина, но уже тогда регуляторы были вынуждены более чем серьезно задуматься о безопасности компьютеризованной биржевой торговли. Как показала практика, решить проблему им не удалось и, скорее всего, никогда не удастся в полной мере.

Одобренное мошенничество

И все же нужно отдавать себе отчет в том, что хотя отдельные личности и фирмы могут серьезно пострадать от действий мошенников-одиночек или небольших групп, серьезно навредить финансовым рынкам ни один, даже самый умелый хакер не способен. Гораздо большая опасность исходит от сильных мира сего, которым не нужно взламывать аккаунты, чтобы рынок плясал под их дудку.

Скандал с манипуляцией крупнейшими банками мира ставкой LIBOR (плавающий процент, под который финансовые корпорации друг друга кредитуют), вскрывшийся в 2012 году, наглядно это показал.

Могущественные банкиры десятилетиями совершенно безнаказанно вертели ставкой, от которой зависит практически вся мировая экономика. Ущерб до сих пор не подсчитан (он исчисляется миллиардами долларов) — не исключено, что это вообще невозможно.

Несмотря на принятые впоследствии регуляторами определенные меры, нет никакой гарантии, что ведущие финансовые учреждения в будущем намерены действовать честно.

Дмитрий Мигунов

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