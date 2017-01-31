Deutsche Bank выплатит США штраф за вывод из России 10 миллиардов долларов

Немецкий Deutsche Bank согласился выплатить банковскому регулятору штата Нью-Йорк штраф в размере 425 миллионов долларов за нарушения при торговле российскими ценными бумагами в 2011-2015 годах. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, британский финансовый регулятор FCA наложит на банк штраф в размере около 200 миллионов долларов.

Претензии в адрес банка вызвали действия клиентов по схеме так называемого зеркального трейдинга, в результате которых из России были выведены 10 миллиардов долларов.

Акции «голубых фишек», на 2-3 миллиона долларов за один раз, приобретались в Москве за рубли, после чего через короткое время аффилированные участники схемы продавали их через лондонское отделение банка. Клиринг осуществлялся нью-йоркскими операторами, что и дало основания американским органам предъявить претензии.

Финансовый регулятор Нью-Йорка посчитал, что при реализации этой схемы банк осуществлял деятельность «небезопасным и ненадлежащим» образом, соответственно, оказались нарушены законы штата.

Deutsche Bank заявил, что не смог определить фактическую цель, которая преследовалась при этом.

С начала 2008 года Deutsche Bank заплатил свыше 13,9 миллиарда долларов в качестве различных штрафов и выплат по судебным решениям, что нанесло серьезный ущерб финансовым показателям банка. При этом в правительстве ФРГ в сентябре 2016 года заявили, что речи о подготовке плана спасения кредитной организации не идет.