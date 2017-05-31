В Сбербанке рассказали о способах защиты от кибермошенников

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, как защитить свои средства от кибермошенников и обезопасить себя при покупках в интернете. Об этом в среду, 31 мая, сообщает РИА Новости.

Во-первых, по его словам, не реагировать ни на какие звонки. «Если вам звонят и представляются службой безопасности банка или кол-центра и сообщают вам неприятную новость, что ваша карта заблокирована, но ее можно разблокировать, не приходя в офис, при условии, что вы назовете определенный номер, это точно мошенники», — сказал Кузнецов.

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Также, если вам приходит эсэмэс, где предлагается позвонить по телефону, и у вас все будет в порядке, это точно мошенники, отметил он. В такой ситуации нужно связаться с кол-центром банка и убедиться, что никаких действий не происходило.

«В отношении "Сбербанк Онлайн" самая большая угроза — это фишинг, где мошенники могут "повесить" на экран компьютера схожую картинку, и запросить у вас пароли и кодовые слова, а затем прислать эсэмэс-сообщения», — рассказал зампред банка. На сайте есть инструкция, как понять, фишинговая это картинка или нет.

«Но если с вами такое происходит, значит, вы дали мошенникам свой адрес, доступ в компьютер; значит, в вашем компьютере мошенники ориентируются достаточно уверенно», — указал Кузнецов. В таком случае необходимо применять средства вирусной защиты.

По данным Сбербанка, против его клиентов фиксируется 5-5,5 тысячи попыток мошенничества в неделю.

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