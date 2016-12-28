Хакеры атаковали Сбербанк 74 раза за год

С начала 2016 года на Сбербанк было совершено 74 кибератаки. Об этом в среду, 28 декабря, сообщил зампред правления финансовой организации Станислав Кузнецов, передает Rambler News Service.

«Крупные атаки мы фиксировали в декабре, примерно раз в неделю, раз а 10 дней. Все атаки мы отбиваем на первом контуре в автоматическом режиме. По сравнению с прошлым годом их количество растет», — приводит агентство его слова.

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2 декабря ФСБ сообщила о масштабной кибератаке на российскую финансовую систему.

«Кибернападение планируется сопровождать массовой рассылкой SMS-сообщений и публикациями в социальных сетях (блогах) провокационного характера в отношении кризиса кредитно-финансовой системы России, банкротства и отзыва лицензий у ряда ведущих банков федерального и регионального значения», — подчеркнули в ведомстве.

В тот же день заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев сообщил, что суммарные потери российских банков и их клиентов от кибератак с начала 2016 года составляют два миллиарда рублей.