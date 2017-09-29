Абонентов МТС в Туркмении оставили без связи

МТС приостановит предоставления услуг связи в Туркменистане с 29 сентября 2017 года. Об этом говорится в пресс-релизе оператора, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В компании пояснили, что «Туркментелеком» отключил услуги международной и междугородней зоновой связи и доступа в интернет. Что стало причиной таких действий, не уточняется.

Отмечается, что МТС продолжает переговоры с регулирующими органами Туркмении о получении разрешений на использование частот и «выделении иных ресурсов, необходимых для предоставления услуг связи».

По данным самого оператора, на конец второго квартала 2017 года он обслуживал в Туркменистане 1,7 миллиона абонентов, лицензия на оказание услуг в этой стране действительна до 26 июля 2018 года.

В июне 2017 года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов одобрил создание нового оператора связи «Ай Назар», который должен заменить МТС-Туркменистан. Уточнялось, что в сентябре у компании истекает контракт о предоставлении мобильных услуг с Министерством связи Туркмении.

В 2010 году между властями Туркмении и МТС также произошел конфликт, который привел к отказу от услуг «дочки» российского оператора. Возобновить работу МТС удалось только спустя два года — в 2012-м.

