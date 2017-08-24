Суд отпустил под подписку скрывшегося с места ДТП сына бывшего главы МТС

Полиция задержала виновника ДТП с четырьмя пострадавшими на Волоколамском шоссе, скрывшегося с места происшествия, но суд отпустил его под подписку о невыезде. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 24 августа.

Объявленный в федеральный розыск Смирнов Андрей Михайлович, 1984 года рождения, был задержан 22 августа на улице Маршала Конева. Следователь обратился в Хорошевский районный суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста. Однако 23 августа судья взял со Смирнова подписку о невыезде.

26 июля полиция установила личность сбежавшего с места ДТП водителя и объявила его в розыск. По данным kp.ru, подозреваемый — сын 67-летнего Михаила Смирнова, бывшего президента компаний МТС и МГТС.

В отношении Смирнова возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

25 июля водитель Mercedes S500 устроил «шашки», перестраиваясь на большой скорости между рядами. Затем машина выехала на встречную полосу и врезалась в Skoda и Fiat. Последний отбросило на автобус Mercedes, а автомобиль виновника ДТП загорелся. Четырех пострадавших в аварии с переломами, ушибами и сотрясением головного мозга госпитализировали.

Очевидцы опубликовали видеозапись с места ДТП.