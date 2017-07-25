Уголовное дело возбуждено после крупного ДТП на Волоколамском шоссе

Московская полиция возбудила уголовное дело после ДТП на Волоколамском шоссе, в котором пострадали четыре человека. Об этом во вторник, 25 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

Расследование ведется по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Сотрудники полиции разыскивают водителя сгоревшего в ДТП автомобиля Mercedes, который скрылся с места происшествия.

Ранее 25 июля «Московский комсомолец» сообщил, что иномарка принадлежит 32-летнему Андрею Смирнову, проживающему на Рублевском шоссе. Пока неизвестно, сам ли он находился за рулем. Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что водитель Mercedes перед аварией устроил «шашки», переезжая на большой скорости между рядами.

Крупное ДТП произошло в районе дома 26 на Волоколамском шоссе 25 июля, примерно в 6:10. Водитель Mercedes S500 выехал на встречную полосу и столкнулся с Skoda и Fiat, который отбросило на автобус Mercedes. Четыре человека получили травмы: переломы, ушибы, сотрясения головного мозга. Их развезли по разным больницам. Автомобиль Mercedes после столкновения сгорел.

Очевидцы опубликовали видеозапись с места ДТП.