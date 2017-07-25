Устроивший «шашки» на Волоколамском шоссе водитель скрылся с места массового ДТП

Скрывшийся с места крупного ДТП на столичном Волоколамском шоссе водитель перед аварией устроил «шашки», переезжая на большой скорости между рядами. Об этом рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Владелец cгоревшего автомобиля 32-летний Андрей Смирнов, живущий на Рублевском шоссе, пишет «Московский комсомолец». Пока неизвестно сам ли он находился за рулем. «Пока неизвестно, владелец он машины или нет», — отметил собеседник агентства. Личность водителя устанавливается.

В результате столкновения Mercedes, за рулем которого он находился, сгорел.

ДТП, по данным издания, произошло в районе дома 26 на Волоколамском шоссе во вторник, 25 июля, примерно в 6:10 утра. Водитель Mercedes S500 выехал на встречную полосу и столкнулся с Skoda и Fiat, который отбросило на автобус Mercedes. Четыре человека получили травмы: переломы, ушибы, сотрясения головного мозга. Их развезли по разным больницам.

Очевидцы опубликовали видеозапись с места ДТП.